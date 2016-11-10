Трамп пригласит в свою администрацию экс-мэра Нью-Йорка Джулиани – WSJ

По даным источника издания, Трамп инициирует выход США из Тихоокеанского партнерства.

В The Wall Street Journal выяснили, кто войдет в президентскую администрацию Трампа nydailynews.com

"Ядро" новой администрации президента США после инаугурации, которая состоится 20 января 2017 года, сформируют бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-спикер Палаты Представителей Конгресса Ньют Гингрич, сообщает авторитетное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Какие должности будут им предложены, издание не уточняет.

Кроме того, должность генерального прокурора Трамп намерен предложить губернатору Нью-Джерси Крису Кристи или губернатору Арканзаса Асе Хатчинсону.

На пост министра здравоохранения и социальных служб рассматриваются кандидатуры губернатора Луизианы Бобби Джиндла и республиканца Бена Карсона, проигравшему праймериз Трампу.

Также сообщается, что на посту президента Трамп инициирует выход США из Тихоокеанского партнерства, а также возобновление Соглашения о свободной торговле.

Ньют Гингрич в комментарии изданию заявил, что в первые месяцы Трамп сосредоточиться на проведение от трех до пяти реформ, в частности, на усилении приграничного контроля с Мексикой.

Ранее экс-посол США в Украине Стивен Пайфер спрогнозировал, что после победы Трампа Государственный департамент могут возглавить бывший спикер Палаты Представителей Конгресса Ньют Гингрич или сенатор от Теннесси Боб Коркер, а министром обороны, вероятно, станет младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Перед выборами, Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.