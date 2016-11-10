Трамп пригласит в свою администрацию экс-мэра Нью-Йорка Джулиани – WSJ

По даным источника издания, Трамп инициирует выход США из Тихоокеанского партнерства.
Какие должности будут им предложены, издание не уточняет.
Кроме того, должность генерального прокурора Трамп намерен предложить губернатору Нью-Джерси Крису Кристи или губернатору Арканзаса Асе Хатчинсону.
На пост министра здравоохранения и социальных служб рассматриваются кандидатуры губернатора Луизианы Бобби Джиндла и республиканца Бена Карсона, проигравшему праймериз Трампу.
Также сообщается, что на посту президента Трамп инициирует выход США из Тихоокеанского партнерства, а также возобновление Соглашения о свободной торговле.
Ньют Гингрич в комментарии изданию заявил, что в первые месяцы Трамп сосредоточиться на проведение от трех до пяти реформ, в частности, на усилении приграничного контроля с Мексикой.
Ранее экс-посол США в Украине Стивен Пайфер спрогнозировал, что после победы Трампа Государственный департамент могут возглавить бывший спикер Палаты Представителей Конгресса Ньют Гингрич или сенатор от Теннесси Боб Коркер, а министром обороны, вероятно, станет младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.
Перед выборами, Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.
А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.ZN.UA