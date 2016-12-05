Трамп придумал как вернуть производство в США

Американские компании с зарубежным производством будут обкладываться дополнительным налогом при попытке реализовать свою продукцию в США.

Трамп инициирует новые налоги

Избранный президентом США Дональд Трамп инициирует дополнительный налог в размере 35% для тех компаний, которые переносят свое производство за рубеж, но продают продукцию в США.

Как сообщил Трамп в своем Twitter, "для таких компаний налог на пересечение границы товаров, произведенных за пределами США, будет на уровне 35%. Этот налог будет бременем для финансовой деятельности, но эти компании будут иметь возможность работать в пределах 50 штатов без всякого налога или тарифа. Имейте это в виду перед тем, как сделаете очень дорогую ошибку".

Он отметил, что "любой бизнес, который идет в другую страну, увольняет сотрудников, строит новую фабрику или завод в другой стране, а потом думает, что будет продавать свой продукт назад в США без последствий - ошибается".

without retribution or consequence, is WRONG! There will be a tax on our soon to be strong border of 35% for these companies ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 грудня 2016 р.

Ранее трамп заявлял, что свою работу начнет с процедуры выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

Выход из этого соглашения был одним из ключевых пунктов предвыборной программы новоизбранного президента Соединенных штатов.

Трамп считает, что ТТП очень невыгоден для США, так как выводит производство и рабочие места в другие страны.

Договор о ТТП был заключен в феврале 2016 года. Торговый пакт предусматривает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение о создании ТТП подписали 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония.