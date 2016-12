Трамп придумал как вернуть производство в США

Избранный президентом США Дональд Трамп инициирует дополнительный налог в размере 35% для тех компаний, которые переносят свое производство за рубеж, но продают продукцию в США.

Как сообщил Трамп в своем Twitter, "для таких компаний налог на пересечение границы товаров, произведенных за пределами США, будет на уровне 35%. Этот налог будет бременем для финансовой деятельности, но эти компании будут иметь возможность работать в пределах 50 штатов без всякого налога или тарифа. Имейте это в виду перед тем, как сделаете очень дорогую ошибку".

Он отметил, что "любой бизнес, который идет в другую страну, увольняет сотрудников, строит новую фабрику или завод в другой стране, а потом думает, что будет продавать свой продукт назад в США без последствий - ошибается".

without retribution or consequence, is WRONG! There will be a tax on our soon to be strong border of 35% for these companies ......