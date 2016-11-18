Трамп предложит должность госсекретаря Митту Ромни – СМИ

Ромни не поддержал Трампа на президентских выборах 2016 года.

Госдепартамент может возглавить республиканец Митт Ромни Голос Америки (русская служба)

Избранный президент СШАв конце недели встретится с Миттом Ромни, кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2012 году.

Как сообщил телеканал CNN в четверг, 17 ноября, сославшись на собственные источники, Трамп предложит Ромни правительственную должность.

Источники в окружении избранного президента сообщили телеканалу NBC, что Ромни рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность главы Государственного департамента.

Напомним, Ромни отказался поддерживать кандидатуру Трампа на выборах 2016 года. Трамп, в свою очередь, назвал Ромни неудачником за проигрыш действующему президенту США Бараку Обаме в 2012 году.

Во время избирательной кампании 2012 года Ромни назвал Россию главным геополитическим соперником США.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".