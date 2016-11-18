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Трамп предложил должность советника по нацбезопасности генералу Майклу Флинну – СМИ

18 ноября в 09:11

Майкл Флинн, который может стать советником президента США по нацбезопасности, ранее возглавлял Разведуправление Пентагона.

Майкл Флинн
Неизвестно, принял ли Флинн предложение Трампа
Должность советника по национальной безопасности избранный президент США Дональд Трамп предложил отставному генералу Майклу Флинну, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", ссылаясь на источник из команды будущего главы государства. 

Однако источник агентства не стал говорить о том, принял ли генерал предложение, поскольку не уполномочен комментировать ход формирования Трампом своей команды. 

Флинн ранее возглавлял Разведуправление Пентагона. 

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Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.    

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Интерфакс
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Тэги президент США Трамп
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