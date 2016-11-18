Трамп предложил должность советника по нацбезопасности генералу Майклу Флинну – СМИ

Майкл Флинн, который может стать советником президента США по нацбезопасности, ранее возглавлял Разведуправление Пентагона.

Неизвестно, принял ли Флинн предложение Трампа

Должность советника по национальной безопасностипредложил отставному генералу Майклу Флинну, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", ссылаясь на источник из команды будущего главы государства.

Однако источник агентства не стал говорить о том, принял ли генерал предложение, поскольку не уполномочен комментировать ход формирования Трампом своей команды.

Флинн ранее возглавлял Разведуправление Пентагона.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий. Издание13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".