Трамп предложил должность советника по нацбезопасности генералу Майклу Флинну – СМИ

Майкл Флинн, который может стать советником президента США по нацбезопасности, ранее возглавлял Разведуправление Пентагона.
Однако источник агентства не стал говорить о том, принял ли генерал предложение, поскольку не уполномочен комментировать ход формирования Трампом своей команды.
Флинн ранее возглавлял Разведуправление Пентагона.вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс