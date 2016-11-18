Трамп предложил должность директора ЦРУ Майку Помпео

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Будущий президент США сообщил о намерениях назначить Помпео во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе.

Майк Помпео может стать новым директором ЦРУ Haaretz

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил, что после вступления в должность планирует назначить конгрессмена от Республикансой партии Майка Помпео директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Трамп сообщил о намерениях назначить Помпео во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе, сообщает Bloomberg.

Майк Помпео — член Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) от штата Канзас с 2011 года.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил должность советника по национальной безопасности отставному генералу Майклу Флинну, а также CNN сообщили, что Трамп предложит должность Государственного секретаря Митту Ромни.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".