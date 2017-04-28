Трамп пожаловался на недостатки работы президентом США

Президенту не хватает личного пространства и вождения автомобиля.
Трамп говорит, что работу президента он себе представлял не такой сложной
Gage Skidmore / Flickr
Американский президент Дональд Трамп
рассказал, что считал работу президента более простой, чем она оказалась на самом деле. По словам президента, в его предыдущей жизни было меньше работы, и она была проще, сообщает Reuters
.
В своем интервью к 100 дням президентства Трамп пожаловался, что теперь он не может водить автомобиль, хотя он это очень любит. Кроме того, президента утомляет постоянная охрана и отсутствие личного пространства.
Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал отчет за первых 100 дней президентства Дональда Трампа
, где обозначил главные достижения президента. Среди них оказалась и изоляция Сирии и России в ООН, посредством успеха в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.
В отчете также отмечается ракетный удар по сирийской авиабазе, после того как режим Башара Асада применил химическое оружие, а также введение новых санкций против сирийского режима. Среди внешнеполитических успехов также упоминается изоляция Северной Кореи и введение новых санкций против Ирана.
По материалам:
ZN.UA