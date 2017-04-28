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Трамп пожаловался на недостатки работы президентом США

28 апреля в 13:31

Президенту не хватает личного пространства и вождения автомобиля.

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Трамп говорит, что работу президента он себе представлял не такой сложной
Gage Skidmore / Flickr
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что считал работу президента более простой, чем она оказалась на самом деле. По словам президента, в его предыдущей жизни было меньше работы, и она была проще, сообщает Reuters.

В своем интервью к 100 дням президентства Трамп пожаловался, что теперь он не может водить автомобиль, хотя он это очень любит. Кроме того, президента утомляет постоянная охрана и отсутствие личного пространства.

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Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал отчет за первых 100 дней президентства Дональда Трампа, где обозначил главные достижения президента. Среди них оказалась и изоляция Сирии и России в ООН, посредством успеха в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.

В отчете также отмечается ракетный удар по сирийской авиабазе, после того как режим Башара Асада применил химическое оружие, а также введение новых санкций против сирийского режима. Среди внешнеполитических успехов также упоминается изоляция Северной Кореи и введение новых санкций против Ирана.

По материалам: ZN.UA
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