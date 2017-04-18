Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме - СМИ

Эрдоган получил поздравление по телефону.

Трамп поздравил Эрдогана Gage Skidmore / Flickr

ПрезидентРеджеп Тайип Эрдоган получил поздравления с победой на референдуме от американского коллеги Дональда Трампа, пишет турецкое информационного агентство Anadolu.

"Трамп поздравил по телефону президента Эрдогана с победой на воскресном референдуме", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.