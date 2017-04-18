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Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме - СМИ

18 апреля в 05:31

Эрдоган получил поздравление по телефону.

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Трамп поздравил Эрдогана
Gage Skidmore / Flickr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поздравления с победой на референдуме от американского коллеги Дональда Трампа, пишет турецкое информационного агентство Anadolu.

"Трамп поздравил по телефону президента Эрдогана с победой на воскресном референдуме", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

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Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

По материалам: Anadolu Agency
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Тэги Эрдоган поздравление референдум президент Трамп
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