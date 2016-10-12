Трамп потерял еще 8 пунктов по популярности после публикации видеозаписи 2005 года – Reuters

Теперь за кандидата-демократа Хиллари Клинтон готовы проголосовать 45% избирателей, а за кандидата от республиканцев Дональда Трампа – 37%.

Трамп теряет популярность из-за своих скандальных заявлений и неудачных для него теледебатов

Скандальная видеозапись 2005 года с вульгарными высказываниями Дональда Трампа , а также сам результат вторых теледебатов сказались на популярности кандидата от республиканцев.

Согласно данным опроса Reuters и компании Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника Дональда Трампа на восемь процентных пунктов.

Опрос проводился с вечера воскресенья, 9 октября, когда в США проводился второй тур предвыборных дебатов Трампа и Клинтон.

Среди женщин-респондентов Клинтон лидирует с большим отрывом - 44%, против 29% у Трампа.

У респондентов также поинтересовались об их мнении по поводу оскорбительных слов Трампа о женщинах, речь идет о скандальной видеозаписи 2005 года. Около 61% ответили, что многие иногда участвуют в подобных разговорах, при этом 46% отметили, что несправедливо судить о человеке по частным разговорам. Однако, большинство респондентов назвали высказывания Трампа сексистскими.

42% участников опроса считают, что подобные заявления должны были бы привести к дисквалификации Трампа из предвыборной гонки. А 43% респондентов выразили противоположную точку зрения.

В опросе приняли участие 2386 американцев, из которых 1605 заявили о своем намерении голосовать. Сторонников демократов среди опрошенных оказалось больше, чем республиканцев - 798 против 586. Погрешность составила 2-5%.

Согласно данным предыдущего совместного опроса Reuters и Ipsos, Клинтон опережала Трампа на 5%.

Сообщалось, что Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа. Обама заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире.

Ряд высокопоставленных республиканцев, включая спикера палаты представителей Пола Райана, дистанцировались от Дональда Трампа, после того как журналисты сумели раздобыть и предать огласке старую видеозапись, на которой Трамп в вульгарных выражениях отзывается о женщинах. Трамп же обвинил своих критиков в лагере республиканцев в нелояльности, заявив, что теперь его ничего не сковывает в его битве за Америку, которую он отныне поведет так, как считает нужным. Он также похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.