Трамп посоветовал Израилю "потерпеть" до его инаугурации

Нетаньяху поблагодарил избранного президента США за поддержку.

Трамп обвинил администрацию Обамы в ухудшении отношений с Израилем Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент СШАпообещал не допустить неуважительного отношения к Израилю и призвал Тель-Авив дождаться его инаугурации.

"США всегда были отличным другом Израилю", – сказано в собщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter в среду, 28 декабря.

Избранный президент отметил, что отношения Вашингтона с Тель-Авивом начали ухудшаться после подписания ядерной сделки с Тегераном, которую критиковали в Израиле, и последующей отмены санкций против Ирана.

"Держись, Израиль! 20 января уже скоро", – подытожил Трамп.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 грудня 2016 р.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 грудня 2016 р.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Трампа за последовательную поддержку.