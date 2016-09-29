Трамп после своих неудач на теледебатах обвинил Google в "теории заговора"

Кандидат в президенты США думает, что поисковик работает не в его пользу.
"Поисковая система Google не пропускала плохие новости о Хиллари Клинтон", - заявил он, выступая перед своими сторонниками в Висконсине.
При этом Трамп не уточнил в своих претензиях, какие именно "плохие новости", он считает, скрыл поисковый гигант. В июне, однако, вирусный видео под названием "Google ли Манипулирование Поиск Хиллари?" Сделали подобные заявления, что вызвало официальный ответ от Google. Google отверг все обвинения.
Издание Time писало, что в США состоялись первые дебаты эры "пост-правды". Ведь взгляды кандидатов в президенты США расходятся не только на факты, но и на важность их правдивости.
Тем временем, CNN сообщил, что на предвыборных дебатах в США победила Клинтон.В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.
ZN.UA