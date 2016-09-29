Трамп после своих неудач на теледебатах обвинил Google в "теории заговора"

Кандидат в президенты США думает, что поисковик работает не в его пользу.

Трамп думает, что поисковая система Google не пропускала плохие новости о Хиллари Клинтон Yahoo!News

После не очень удачных для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа теледебатов , он решил обвинить поисковик Google в отсеивании плохих новостей о его сопернице Хиллари Клинтон, сообщает CNN

"Поисковая система Google не пропускала плохие новости о Хиллари Клинтон", - заявил он, выступая перед своими сторонниками в Висконсине.

При этом Трамп не уточнил в своих претензиях, какие именно "плохие новости", он считает, скрыл поисковый гигант. В июне, однако, вирусный видео под названием "Google ли Манипулирование Поиск Хиллари?" Сделали подобные заявления, что вызвало официальный ответ от Google. Google отверг все обвинения.

Издание Time писало, что в США состоялись первые дебаты эры "пост-правды". Ведь взгляды кандидатов в президенты США расходятся не только на факты, но и на важность их правдивости.

Тем временем, CNN сообщил, что на предвыборных дебатах в США победила Клинтон.В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. В начале сентября наоборот, Трамп опережал Клинтон на 2%.