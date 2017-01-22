Трамп посетил штаб-квартиру ЦРУ

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Президент США заверил разведчиков в cвоей поддержке.

Трамп выступил перед сотрудниками ЦРУ VOA

Президент Дональд Трамп, который ранее подверг резкой критике разведывательного сообщества США, посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в первый полный день своего президентства.

"Я знаю, может быть, иногда вы не получили поддержку, которую вы хотели иметь, возможно вы хотите получить больше поддержки, или собираетесь сказать" пожалуйста, не надо нам чрезмерно много поддержки", - заявил Трамп.

На встрече присутствовало более 400 сотрудников ЦРУ.

Трамп заявил, что для ЦРУ будет главным приоритетом борьба с исламским терроризмом, который новая администрация намерена активно наступать.

"Мы ведем эту борьбу дольше, чем любые какие либо другие войны. Мы не использовали реальные возможности, которые мы имеем, мы сдерживались. Мы должны избавиться от "ИГИЛ", у нас нет другого выбора ", - заявил Трамп, заверил разведчиков в своей полной поддержке.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов