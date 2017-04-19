Трамп поручил пересмотреть ядерное соглашение с Ираном

В администрации считают, что Иран остается главным государством-спонсором терроризма.

Трамп думает пересмотреть ядерный договор с Ираном и снова ввести санкции munaily-astana.kz

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения сс возможностью пересмотра или отказа от него. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Государственного департамента письме.

Трамп призывает оценить приостановление санкций против Ирана с точки зрения американских интересов.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе . Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.

Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск".