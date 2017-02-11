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Трамп пообещал снизить стоимость стены на границе с Мексикой

11 февраля в 17:09

Раньше Трамп обещал заставить Мексику заплатить за стену. Сейчас говорит, что она будет стоить США не так уж много.

Трамп ЦРУ
Трамп уже включил свой твиттер и обсуждает Великую стену
VOA
Президент США Дональд Трамп уверен, что сумеет уменьшить стоимость строительства стены на границе с Мексикой.

"Я читаю, что наша великая стена на границе обойдется дороже, чем изначально планировало правительство. Но ведь я еще не участвовал в обсуждении проекта, не проводил переговоров. Когда я подключусь к этому, цена очень сильно упадет" - написал он в своем твиттере.

Трамп напомнил, что недавно он добился снижения расходов на военные самолеты F-35, а также на новый президентский самолет - "борт номер один".

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Ранее Департамент внутренней безопасности США сообщил, что стена, которую Дональд Трампобещал построить на американо-мексиканской границе, будет стоить США 21,6 млрд долларов, а время ее возведения растянется на три с половиной года. Указанная в отчете цена на 12 миллиардов превышает цифру, которую озвучивал Трамп во время своей кампании.

Подробнее об отношениях новой администрации США с Мексикой читайте в материале Алексея Коваля "Трамп против "плохих парней" из Мексики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: ZN.UA
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