Трамп пообещал снизить стоимость стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп уверен, что сумеет уменьшить стоимость строительства стены на границе с Мексикой.

"Я читаю, что наша великая стена на границе обойдется дороже, чем изначально планировало правительство. Но ведь я еще не участвовал в обсуждении проекта, не проводил переговоров. Когда я подключусь к этому, цена очень сильно упадет" - написал он в своем твиттере.

Трамп напомнил, что недавно он добился снижения расходов на военные самолеты F-35, а также на новый президентский самолет - "борт номер один".

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the.....

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!