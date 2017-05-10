Трамп пообещал "намного лучшего" нового главу ФБР

Американский президент утверждает, что его еще поблагодарят за увольнение Джеймса Коми.
"Коми будет заменен на того, кто будет значительно лучше и восстановит дух и престиж ФБР".
James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.
"Коми потерял доверие почти у всех в Вашингтоне, и у Республиканцев, и у Демократов. Когда все уляжется, они еще меня поблагодарят!".
глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами. ZN.UA
Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.