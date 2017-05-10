Трамп пообещал "намного лучшего" нового главу ФБР

Американский президент утверждает, что его еще поблагодарят за увольнение Джеймса Коми.

Трамп обещает, что назначит такого главу ФБР, который «восстановит доверие» Flickr/ Gage Skidmore

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что бывший глава ФБР будет заменен на того, кто будет "лучше справляться с делами, и восстановит доверие" к бюро. В своем twitter Трамп написал, что Коми не доверяли ни Республиканцы, ни Демократы, и что в будущем его еще поблагодарят за увольнение главы ФБР.

"Коми будет заменен на того, кто будет значительно лучше и восстановит дух и престиж ФБР".

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.

"Коми потерял доверие почти у всех в Вашингтоне, и у Республиканцев, и у Демократов. Когда все уляжется, они еще меня поблагодарят!".

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.

Напомним, на открытом слушаниисвязи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, чтов работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.