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Трамп пообещал "намного лучшего" нового главу ФБР

10 мая в 17:01

Американский президент утверждает, что его еще поблагодарят за увольнение Джеймса Коми.

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Трамп обещает, что назначит такого главу ФБР, который «восстановит доверие»
Flickr/ Gage Skidmore
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что бывший глава ФБР будет заменен на того, кто будет "лучше справляться с делами, и восстановит доверие" к бюро. В своем twitter Трамп написал, что Коми не доверяли ни Республиканцы, ни Демократы, и что в будущем его еще поблагодарят за увольнение главы ФБР.

"Коми будет заменен на того, кто будет значительно лучше и восстановит дух и престиж ФБР".

"Коми потерял доверие почти у всех в Вашингтоне, и у Республиканцев, и у Демократов. Когда все уляжется, они еще меня поблагодарят!".

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Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ФБР расследование Трамп
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