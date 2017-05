Трамп пообещал "намного лучшего" нового главу ФБР

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что бывший глава ФБР будет заменен на того, кто будет "лучше справляться с делами, и восстановит доверие" к бюро. В своем twitter Трамп написал, что Коми не доверяли ни Республиканцы, ни Демократы, и что в будущем его еще поблагодарят за увольнение главы ФБР.

"Коми будет заменен на того, кто будет значительно лучше и восстановит дух и престиж ФБР".

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.