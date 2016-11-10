Трамп получил доступ к секретам США

Каждое утро спецслужбы будут предоставлять Трампу доклад под грифом "совершенно секретно".

Трамп получил доступ к разведданным Flickr/ Gage Skidmore

Дональд Трамп , который избран 45-м президентом США, со среды, 9 ноября, начал получать доклад с оперативными разведданными. Точно такие же доклады по утрам приносят и действующему пока президенту США Бараку Обаме, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию телеканала СNN.

Документ, который называется Presidents Daily Briefing, имеет гриф "совершенно секретно" и содержит важнейшую информацию, относящуюся к вопросам национальной безопасности США. Отчет содержит материалы из ЦРУ, госдепартамента, Пентагона, ФБР, АНБ и других структур. В сводке, в частности, приводятся сведения по России, ситуации в Сирии и Ираке, проводимым США разведывательным, контрразведывательным и военным операциям, а также действиям внешнеполитического ведомства Соединенных штатов.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.