Трамп похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей

Трамп раскритиковал республиканцев, которые осудили его за скабрезные высказывания о женщинах.

В Республиканской партии накануне выборов появляется все больше разногласий

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в поддержке со стороны руководства партии.

Он также раскритиковал спикера палаты представителей американского конгресса республиканца Пола Райана и его однопартийца сенатора Джона Маккейна.

Ранее руководители и видные члены Республиканской партии решительно осудили скабрезные высказывания кандидата в президенты о женщинах, которые он допустил в своих ранних интервью.

"Прекрасно, что с меня сняли оковы, сейчас я могу бороться за Америку так, как я сам хочу", - заявил Трамп после того, как Райан сказал, что более не будет выступать в его защиту.

Наблюдатели отмечают, что разногласия в Республиканской партии накануне выборов, которые состоятся 8 ноября, могут оказать серьезное отрицательное влияние на позиции Трампа, и привести к поражению. Некоторые из экспертов не исключают, что эти разногласия могут дойти до раскола самой партии.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.

Между тем, телеканал CNN сообщил, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.