Трамп похвалил Путина за решение воздержаться от ответных мер на новые американские санкции

Говоря о президенте России, Трамп заявил о том, что "всегда знал, что он умен".
"Отличный ход", - написал Трамп в пятницу в "Twitter". - "Я всегда знал, что он очень умен".
Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 грудня 2016 р.
Ранее президент России Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из России в ответ на санкции США.
Он сообщил, что российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов". "Мы никого не будем высылать", — добавил он.
Напомним, в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.
Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.ZN.UA