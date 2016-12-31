Трамп похвалил Путина за решение воздержаться от ответных мер на новые американские санкции

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Говоря о президенте России, Трамп заявил о том, что "всегда знал, что он умен".

Трамп позитивно оценил реакцию Путина на введение новых антироссийских санкций Delfi.lt

Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил решение руководства РФ воздержаться от ответных мер на новые американские санкции. В частности, решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России он назвал "отличным ходом".

"Отличный ход", - написал Трамп в пятницу в "Twitter". - "Я всегда знал, что он очень умен".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 грудня 2016 р.

Ранее президент России Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из России в ответ на санкции США.

Он сообщил, что российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов". "Мы никого не будем высылать", — добавил он.

Напомним, в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.