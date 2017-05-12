Трамп подписал указ об усилении защиты от кибератак

Указ нацелен на защиту федеральных сетей и объектов инфраструктуры от хакерских атак.
Как сообщил советник американского президента Томас Боссерт, указ нацелен на усиление защиты федеральных сетей и наиболее важных объектов инфраструктуры от хакерских атак. Кроме того, авторы указа рассчитывают добиться от пользователей Интернета соблюдения ряда правил.
"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", – заявил Боссерт, отметив, что Соединенные Штаты подвергаются кибератакам со стороны как РФ, так и других государств.
Напомним, после завершения избирательной кампании президент США Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.
Позднее директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.Интерфакс