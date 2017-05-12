Трамп подписал указ об усилении защиты от кибератак

Указ нацелен на защиту федеральных сетей и объектов инфраструктуры от хакерских атак.

Президент США подписал указ об укреплении кибербезопасности whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 11 мая, указ об укреплении кибербезопасности.

Как сообщил советник американского президента Томас Боссерт, указ нацелен на усиление защиты федеральных сетей и наиболее важных объектов инфраструктуры от хакерских атак. Кроме того, авторы указа рассчитывают добиться от пользователей Интернета соблюдения ряда правил.

"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", – заявил Боссерт, отметив, что Соединенные Штаты подвергаются кибератакам со стороны как РФ, так и других государств.

Напомним, после завершения избирательной кампании президент США Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Позднее директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.