Топ Новости
<
>

Трамп подписал указ об усилении защиты от кибератак

12 мая в 00:02

Указ нацелен на защиту федеральных сетей и объектов инфраструктуры от хакерских атак.

Трамп подписал
Президент США подписал указ об укреплении кибербезопасности
whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 11 мая, указ об укреплении кибербезопасности.

Как сообщил советник американского президента Томас Боссерт, указ нацелен на усиление защиты  федеральных сетей и наиболее важных объектов инфраструктуры от хакерских атак. Кроме того, авторы указа рассчитывают добиться от пользователей Интернета соблюдения ряда правил.

"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", – заявил Боссерт, отметив, что Соединенные Штаты подвергаются кибератакам со стороны как РФ, так и других государств.

Читайте также: ФБР расследует три дела по факту российских кибератак во время выборов в США

Напомним, после завершения избирательной кампании президент США Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Позднее директор ФБР Джеймс Коми  сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги США РФ кибератаки хакеры выборы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...