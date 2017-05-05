Трамп подписал проект бюджета США с 560 миллионами долларов для Украины

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

США увеличили расходы на оборону и охрану границ. Стену с Мексикой пока что строить не будут.

Президент США утвердил бюджет на 2017 год news.yahoo.com

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 5 мая, подписал проект закона она 2017 финансовый год, передает Reuters

Объем бюджета составляет около 1,2 триллиона долларов, он будет действовать до 30 сентября – конца финансового года в США.

Среди прочего документ предусматривает выделение Украине 410 миллионов долларов макрофинансовой помощи, а также предоставление 150 миллионов в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".

Согласно проекту бюджета, расходы США на национальную безопасность и оборону увеличены на 15 миллиардов, а на охрану государственной границы – на 1,5 миллиарда долларов. В то же время, строительство стены на границе с Мексикой бюджетом не предусмотрено.

В целом расходы на оборону и безопасность составят 648,8 миллиардов, на энергетику выделено 38,8 миллиардов долларов.

Напомним, 4 мая Сенат США проголосовал за проект бюджета США на 2017 финансовый год. Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 проголосовали против. Накануне бюджет одобрила Палата Представителей. 5 мая завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".