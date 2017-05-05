Трамп подписал проект бюджета США с 560 миллионами долларов для Украины

США увеличили расходы на оборону и охрану границ. Стену с Мексикой пока что строить не будут.
Объем бюджета составляет около 1,2 триллиона долларов, он будет действовать до 30 сентября – конца финансового года в США.
Среди прочего документ предусматривает выделение Украине 410 миллионов долларов макрофинансовой помощи, а также предоставление 150 миллионов в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".
Согласно проекту бюджета, расходы США на национальную безопасность и оборону увеличены на 15 миллиардов, а на охрану государственной границы – на 1,5 миллиарда долларов. В то же время, строительство стены на границе с Мексикой бюджетом не предусмотрено.
В целом расходы на оборону и безопасность составят 648,8 миллиардов, на энергетику выделено 38,8 миллиардов долларов.
Напомним, 4 мая Сенат США проголосовал за проект бюджета США на 2017 финансовый год. Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 проголосовали против. Накануне бюджет одобрила Палата Представителей. 5 мая завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".ZN.UA