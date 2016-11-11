Трамп передаст свою собственность в анонимное доверительное управление – СМИ

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В вопросах собственности новоизбранного президента США придется разбираться конституционному суду.

Трамп передаст свое имущество управляющему Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент США Дональд Трамп , вероятнее всего, передаст свою собственность в анонимное доверительное управление. Сделать это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, однако законодательство США четко не регламентирует этот вопрос, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала CNN.

"Специального закона на этот счет нет, но существует понимание, что президент, вступая в должность, передает свою собственность в доверительное управление с тем, чтобы не допустить конфликта интересов. При этом часть экспертов ссылаются на то положение конституции США, которое запрещает президенту принимать подарки из-за рубежа. В этой связи встает вопрос - можно ли рассматривать как "подарок" доходы, которые получает Трамп от своих активов за рубежом", - было сказано в репортаже телеканала.

В связи с этим, "специалистам по конституционному праву придется разбираться в этом вопросе".

По данным Trump Organization, руководит которой Трамп, кроме собственности в США, ей принадлежат небоскребы в Турции, на Филиппинах и в Уругвае, престижные гольф-клубы в Шотландии, Ирландии и ОАЭ, отели в Канаде, Ирландии и Панаме, а также строящиеся отели в Бразилии и Канаде. Журнал Forbes оценивает личное состояние Трампа в ,7 млрд.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.