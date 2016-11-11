Трамп передаст свою собственность в анонимное доверительное управление – СМИ

В вопросах собственности новоизбранного президента США придется разбираться конституционному суду.
"Специального закона на этот счет нет, но существует понимание, что президент, вступая в должность, передает свою собственность в доверительное управление с тем, чтобы не допустить конфликта интересов. При этом часть экспертов ссылаются на то положение конституции США, которое запрещает президенту принимать подарки из-за рубежа. В этой связи встает вопрос - можно ли рассматривать как "подарок" доходы, которые получает Трамп от своих активов за рубежом", - было сказано в репортаже телеканала.
В связи с этим, "специалистам по конституционному праву придется разбираться в этом вопросе".
По данным Trump Organization, руководит которой Трамп, кроме собственности в США, ей принадлежат небоскребы в Турции, на Филиппинах и в Уругвае, престижные гольф-клубы в Шотландии, Ирландии и ОАЭ, отели в Канаде, Ирландии и Панаме, а также строящиеся отели в Бразилии и Канаде. Журнал Forbes оценивает личное состояние Трампа в ,7 млрд.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.ТАСС