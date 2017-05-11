Трамп отрицает давление на экс-директора ФБР из-за расследования о связях с РФ

Президент США утверждает, что он заинтересован в объективном расследовании российского вмешательства в выборы.

Трамп пообещал разобраться с вмешательством РФ в американские выборы Gage Skidmore / Flickr

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он никогда не пытался оказывать давление на бывшегоиз-за его расследования о связях команды президента с Россией.

В интервью телеканалу NBC в четверг, 11 мая, Трамп заявил, что заинтересован в объективном расследовании вмешательства Кремля в американские выборы.

"Я хочу выяснить, была ли в ходе выборов какая-то проблема, имеющая отношение к России. Если Россия что-то сделала, я хочу это знать", – подчеркнул президент США.

Трамп также отрицательно ответил на вопрос журналиста, пытался ли он увольнением Коми послать сигнал будущему директору ФБР о нежелательности расследования связей команды американского президента с РФ.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.