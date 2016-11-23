Трамп отрекся от ультра-правых сторонников

Дональд Трамп осудил группу радикалов, "среди которых есть неонацисты, белые националисты и антисемиты".

Трамп отстранился от радикального движения "альтернативных правых" Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отстранился от радикального движения "альтернативных правых" (alt-right), члены которого отпраздновали его избрание на пост президента США нацистским приветствием.

"Я осуждаю их. Я не признаю их и осуждаю", - сказал Трамп, его слова из интервью изданию NYT приводит служба ВВС. Он также заявил, что не намерен никаким образом "заводить" активистов этой группы, среди которых есть неонацисты, белые националисты и антисемиты.

Ранее в сети появилась видеозапись с прошедшей в Вашингтоне конференции "альтернативных правых", на которой сторонники движения празднуют победу миллиардера и скандируют "Да здравствует Трамп!". Лидер "альтернативных правых" Ричард Спенсер заявил участникам конференции, что Америка принадлежит белым людям, которых он назвал "детьми солнца". "Да здравствует Трамп, да здравствует наш народ, да здравствует победа!" - кричит Спенсер, а некоторые зрители вскидывают руки в нацистском приветствии.

Конференция "альтернативных правых" спровоцировала акцию протеста в Вашингтоне. Демонстранты перекрыли движение возле Международного торгового центра имени Рональда Рейгана, где проходило мероприятие.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с тем, что победа Трампа может придать уверенности сторонникам превосходства белой расы.

Высокопоставленный чиновник из ее окружения сказал, что видео с приветствием "Да здравствует Трамп!" (Hail Trump) вызывает отвращение и обеспокоенность.

В свою очередь, Трамп резко отреагировал на утверждения о связях ультраконсервативного сайта Breitbart News с белыми расистами. Бывший глава сайта, политтехнолог правых взглядов Стивен Бэннон стал главным советником Трампа на посту президента.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил, что после вступления в должность планирует назначить конгрессмена от Республикансой партии Майка Помпео директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Трамп предложил должность советника по национальной безопасности отставному генералу Майклу Флинну, а также CNN сообщили, что Трамп предложит должность Государственного секретаря Митту Ромни.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".