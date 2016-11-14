Трамп определился с первыми кадровыми решениями на посту президента

Избранный президент США назвал имена будущих сотрудников своей администрации.

Трамп назвал двух будущих сотрудников новой президентской администрации

Победвиший на выборах президента республиканецсообщил о решении назначить главой аппарата Белого дома Ринса Прибаса, который сейчас возглавляет Национальный комитет Республиканской партии.

Старшим советником президента и главным специалистом администрации по стратегическим вопросам станет один из руководителей предвыборного штаба Трампа Стивен Бэннон, ранее занимавший руководящие должности в издании Breitbart News, сообщает Reuters.

"Стив и Ринс — высокопрофессиональные руководители, которые хорошо поработали во время нашей кампании и привели нас к исторической победе. Теперь они будут работать со мной в Белом доме", – заявил Трамп в воскресенье, 13 ноября.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".