Трамп определился с будущим министром обороны США – The Washington Post

Официальное заявление об утверждение кандидатуры генерала Мэттиса будет сделано на следующей неделе.

Пентагон может возглавить генерал Мэттис по прозвищу "Бешеный пес" defense.gov

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить министром обороны отставного четырехзвездного генерала

Как сообщило в четверг, 1 декабря, авторитетное издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа, официальное заяление об утверждении его кандидатуры на должность главы Пентагона будет сделано на следующей неделе.

Сам Мэттис от комментариев пока что отказался.

Генерал прослужил в американской армии 34 года. С 2010 по 2013 он возглавлял Центральное командование США, занимал руководящие должности в армии, а также командовал первой дивизией морской пехоты США в Ираке.

Мэттис имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера, решительного, но внимательного к подчиненным руководителя. У него есть прозвища "Бешеный пес" и "Воин-монах". Второе связано с тем, что он не был женат, не имеет детей и посвятил всю жизнь армейской службе.

Генерал называл вооруженную агрессию России против Украины "более серьезной, чем думают в США и ЕС", заявлял, что целью Путина является раскол НАТО

Ранее издание The Washington Post сообщало, что кандидатами на должность главы Пентагона являются сенатор от Нью-Гэмпшира Келли Айотт, армейский генерал Джозеф Келлог, бывший директор военной разведки генерал Майк Флинн и сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Подробнее о возможном составе президентской администрации США читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".