Трамп определился с будущим министром обороны США – The Washington Post

Официальное заявление об утверждение кандидатуры генерала Мэттиса будет сделано на следующей неделе.
Как сообщило в четверг, 1 декабря, авторитетное издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа, официальное заяление об утверждении его кандидатуры на должность главы Пентагона будет сделано на следующей неделе.
Сам Мэттис от комментариев пока что отказался.
Генерал прослужил в американской армии 34 года. С 2010 по 2013 он возглавлял Центральное командование США, занимал руководящие должности в армии, а также командовал первой дивизией морской пехоты США в Ираке.
Мэттис имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера, решительного, но внимательного к подчиненным руководителя. У него есть прозвища "Бешеный пес" и "Воин-монах". Второе связано с тем, что он не был женат, не имеет детей и посвятил всю жизнь армейской службе.
Генерал называл вооруженную агрессию России против Украины "более серьезной, чем думают в США и ЕС", заявлял, что целью Путина является раскол НАТО
Ранее издание The Washington Post сообщало, что кандидатами на должность главы Пентагона являются сенатор от Нью-Гэмпшира Келли Айотт, армейский генерал Джозеф Келлог, бывший директор военной разведки генерал Майк Флинн и сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.
Подробнее о возможном составе президентской администрации США читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA