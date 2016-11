Трамп объявил об уходе из бизнеса

Избранный президент США анонсировал пресс-конференцию, на которой подробно расскажет о своем решении.

Трамп решил временно покинуть "свой большой бизнес"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уходит из бизнеса на период пока будет находиться на посту главы государства.

"Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить море решение полноситью покинуть свой большой бизнес для того, чтобы целиком сосредоточиться на управлении страной, чтобы сделать Америку великой снова!", - написал он в своем Twitter.



По его словам, на текущий момент готовятся юридические документы, которые позволят ему держаться вне бизнес-операций.

I will be holding a major news conference in New York City with my children on December 15 to discuss the fact that I will be leaving my ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 листопада 2016 р.

great business in total in order to fully focus on running the country in order to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! While I am not mandated to .... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 листопада 2016 р.

do this under the law, I feel it is visually important, as President, to in no way have a conflict of interest with my various businesses.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 листопада 2016 р.

Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 листопада 2016 р.

Трамп является президентом компании Trump Organization, занимающейся строительством, а также основателем Trump Entertainment Resorts, которая управляет многочисленными казино и отелями по всему миру.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".