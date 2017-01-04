Трамп обсудит с разведкой российские кибератаки

Брифинг президента США и глав разведывательных служб страны назначен на пятницу.

Дональд Трамп примет участие в "разведывательном" брифинге, посвященном российским кибератакам Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент СШАпланирует встречу с представителями разведывательных служб страны. Брифинг должен состояться уже в эту пятницу, 6 января, сообщил на своей странице в Twitter президент.

Во время встречи Трамп намерен обсудить кибератаки, осуществленные во время президентских выборов в США.

""Разведывательный" брифинг на тему "российского хакерства" отложен до пятницы. Возможно, на заведение дела требуется больше времени. Очень странно!", - написал Трамп.

Президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 года.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.