Трамп обрушился с критикой на Китай

Дональд Трамп припомнил КНР и высокие налоги, которыми страна ранее обложила поставляемую продукцию США.
"Спрашивал ли нас Китай, когда обесценивал свою валюту (осложняя для наших компаний конкурентную борьбу), облагал высокими налогами нашу продукцию, поставляемую в их страну (США не облагает их налогами) или выстраивал мощный военный комплекс посереди Южно-Китайского моря? Я так не думаю", - написал Трамп в своем Twitter.
Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 грудня 2016 р.
Он не уточнил, чем вызваны подобные заявления. Ранее Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты.
Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что политика Вашингтона в отношении Китая осталась неизменной.
Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против официальных контактов между другими странами и островом.
С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Он позволяет сотрудничество в сфере экономики, но не предусматривает дипломатических отношений между США и Тайванем.Deutsche Welle (Русская редакция)