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Трамп обрушился с критикой на Китай

5 декабря в 08:59

Дональд Трамп припомнил КНР и высокие налоги, которыми страна ранее обложила поставляемую продукцию США.

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Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях
Flickr/ Gage Skidmore
Избранный президент США подверг критике Пекин за обесценивание юаня и демонстрацию военной силы в Южно-Китайском море.

"Спрашивал ли нас Китай, когда обесценивал свою валюту (осложняя для наших компаний конкурентную борьбу), облагал высокими налогами нашу продукцию, поставляемую в их страну (США не облагает их налогами) или выстраивал мощный военный комплекс посереди Южно-Китайского моря? Я так не думаю", - написал Трамп в своем Twitter.

 

Он не уточнил, чем вызваны подобные заявления. Ранее Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты. 

Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что политика Вашингтона в отношении Китая осталась неизменной.

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Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против официальных контактов между другими странами и островом.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Он позволяет сотрудничество в сфере экономики, но не предусматривает дипломатических отношений между США и Тайванем.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги США Трамп Тайвань Пекин Китай
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