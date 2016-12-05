Трамп обрушился с критикой на Китай

Дональд Трамп припомнил КНР и высокие налоги, которыми страна ранее обложила поставляемую продукцию США.

Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент США подверг критике Пекин за обесценивание юаня и демонстрацию военной силы в Южно-Китайском море.

"Спрашивал ли нас Китай, когда обесценивал свою валюту (осложняя для наших компаний конкурентную борьбу), облагал высокими налогами нашу продукцию, поставляемую в их страну (США не облагает их налогами) или выстраивал мощный военный комплекс посереди Южно-Китайского моря? Я так не думаю", - написал Трамп в своем Twitter.

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 грудня 2016 р.

Он не уточнил, чем вызваны подобные заявления. Ранее Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты.

Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что политика Вашингтона в отношении Китая осталась неизменной.

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против официальных контактов между другими странами и островом.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Он позволяет сотрудничество в сфере экономики, но не предусматривает дипломатических отношений между США и Тайванем.