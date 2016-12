Трамп обрушился с критикой на Китай

Избранный президент США подверг критике Пекин за обесценивание юаня и демонстрацию военной силы в Южно-Китайском море.

"Спрашивал ли нас Китай, когда обесценивал свою валюту (осложняя для наших компаний конкурентную борьбу), облагал высокими налогами нашу продукцию, поставляемую в их страну (США не облагает их налогами) или выстраивал мощный военный комплекс посереди Южно-Китайского моря? Я так не думаю", - написал Трамп в своем Twitter.

Did China ask us if it was OK to devalue their currency (making it hard for our companies to compete), heavily tax our products going into..