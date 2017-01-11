Трамп не позволил BuzzFeed и CNN задать вопросы на пресс-конференции

Избранный президент обвинил журналистов в создании фальшивых новостей.

Дональд Трамп резко отреагировал на журналистов изданий, освещающих наличие у спецслужб РФ компромата на него Yahoo!News

Избранный президент СШАпомешал журналистам издания BuzzFeed и телеканала CNN задать ему вопросы на пресс-конференции в среду, 11 января, обвинив их в создании фальшивых новостей.

"Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости", – заявил политик.

Когда микрофон взял сотрудник редакции BBC News, Трамп сказал: "О! Тоже красиво".

Ранее в СМИ появилась информация о наличии у руководства России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. 19 января таблоид BuzzFeed опубликовал досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность. В свою очередь, сам Трамп назвал досье "неправдоподобным и считает его "политической охотой ведьм".