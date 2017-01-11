Трамп не позволил BuzzFeed и CNN задать вопросы на пресс-конференции

Избранный президент обвинил журналистов в создании фальшивых новостей.
"Ваша организация ужасна. У вас фейковые новости", – заявил политик.
Когда микрофон взял сотрудник редакции BBC News, Трамп сказал: "О! Тоже красиво".
Ранее в СМИ появилась информация о наличии у руководства России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. 19 января таблоид BuzzFeed опубликовал досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6.
Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность. В свою очередь, сам Трамп назвал досье "неправдоподобным и считает его "политической охотой ведьм".Meduza