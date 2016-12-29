Трамп не поддерживает идею введения санкций против России в ответ на хакерские атаки

У США множество других проблем, над которыми стоит подумать, считает Трамп.

рамп высказался против введения санкций в отношении России за хакерские атаки Flickr/Gage Skidmore

Избранный президент США Дональд Трамп высказался против введения санкций в отношении России за хакерские атаки на компьютерную систему Демократической партии во время предвыборной кампании.

"Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна", - сказал Трамп, находясь во Флориде, в ответ на просьбу прокомментировать намерения ввести новые санкции против РФ.

Ранее стало известно, что администрация Барака Обамы собирается в четверг, 29 декабря, объявить о конкретных штрафных мерах против РФ из-за ее предполагаемой причастности к хакерским атакам во время предвыборной кампании. Кроме того, сенатор-республиканец Линдсей Грэхам в среду также заявил, что России следует готовиться к жестким санкциям. Трамп, в свою очередь, сказал, что ему не известно заявление Грэхама.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Барака Обамы готовится ввести новый пакет санкций против РФ за кибератаки и вмешательство в избирательный процесс.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.