Трамп не ответил на предложение Порошенко о встрече – СМИ

В штабе Трампа эту информацию никак не прокоментировали.

Говорят, что Трамп проигнорировал письмо с предложением о встрече с Порошенко Flickr/Gage Skidmore

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп не ответил на предложение о встрече украинского президента Петра Порошенко, сообщает Foreign Policy

Сообщается, что предложения о встрече были отправлены обоим кандидатам текущей президентской гонки в США, однако только кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон провела встречу с Порошенко, в то время как представители Трампа проигнорировали письмо.

Штаб Трампа никак не прокомментировал данную ситуацию.

Ранее Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, во время которых обсудил с ней ситуацию в Донбассе.

Накануне, 20 сентября, Порошенко планирует встречу с Клинтон и Трампом во время поездки в США. Однако пока неизвестно, дал ли согласие одиозный кандидат на пост президента США на встречу с президентом Украины. Порошенко рассчитывает убедить Трампа поддерживать Украину.

Ранее Трамп заявил, что если он станет президентом Соединенных Штатов, то постарается наладить отношения с Москвой. Он также неоднократно выражал свое восхищение российским президентом Владимиром Путиным.