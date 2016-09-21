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Трамп не ответил на предложение Порошенко о встрече – СМИ

21 сентября в 11:11

В штабе Трампа эту информацию никак не прокоментировали.

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Говорят, что Трамп проигнорировал письмо с предложением о встрече с Порошенко
Flickr/Gage Skidmore
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп не ответил на предложение о встрече украинского президента Петра Порошенко, сообщает Foreign Policy.

Сообщается, что предложения о встрече были отправлены обоим кандидатам текущей президентской гонки в США, однако только кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон провела встречу с Порошенко, в то время как представители Трампа проигнорировали письмо. 

Штаб Трампа никак не прокомментировал данную ситуацию.

Ранее Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, во время которых обсудил с ней ситуацию в Донбассе

Накануне, 20 сентября, Порошенко планирует встречу с Клинтон и Трампом во время поездки в США. Однако пока неизвестно, дал ли согласие одиозный кандидат на пост президента США на встречу с президентом Украины. Порошенко рассчитывает убедить Трампа поддерживать Украину.

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Ранее Трамп заявил, что если он станет президентом Соединенных Штатов, то постарается наладить отношения с Москвой. Он также неоднократно выражал свое восхищение российским президентом Владимиром Путиным.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко Трамп штаб
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