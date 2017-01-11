Трамп не отказался от идеи построить стену на границе с Мексикой за ее счет

По словам Трампа, формальными вопросами в этом направлении занимается будущий вице-президент Пенс.

Трамп в очередной раз признался в любви к народу Мексики Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент СШАутверждает, что он по-прежнему намерен построить стену на границе с Мексикой сразу же после прихода к власти.

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", – заявил политик на пресс-конференции в среду, 11 января. Трамп уточнил, что ответственным за решение формальных вопросов является будущий вице-президент Майк Пенс.

Избранный президент подчеркнул, что оплатить расходы на строительство стены должна будет мексиканская сторона.

"Я не знаю, в какой форме это может быть. Это может быть в форме налога или просто выплаты", – допустил Трамп. При этом он в очередной раз заявил, что "любит мексиканский народ", но все же намерен защитить граждан США от нелегальной миграции.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы держать нелегальных иммигрантов. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.

При этом официальный Мехико категорически отказывается рассматривать вопрос финансирования строительства стены на границе с США.