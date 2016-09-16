Трамп не обязательно будет пророссийским президентом, хотя хвалит Путина - экс-советник Джорджа Буша

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Роув напомнил, как Буш-младший также говорил приятные слова о президенте России, а затем разместил системы ПРО в Центральной и Восточной Европе.

Экс-советник Джорджа Буша-младшего считает, что похвала Путина со стороны Трампа - это только слова. Yahoo!News

То, что кандидат в президенты США от Республиканской партиисейчас хвалит российского президента Владимира Путина за его "лидерство", не имеет никакого значения.

Об этом на саммите YES в Киеве сказал бывший старший советник президента США Джорджа Буша-младшего и заместитель главы его администрации Карл Роув. Он убежден, что слова во время избирательной кампании вовсе не определяют поведение Трампа на посту президента США.

"Джордж Буш-младший тоже говорил хорошие слова про Владимира Путина. Но затем он распорядился развернуть системы ПРО в Центральной и Восточной Европе. И это Путину не понравилось", - вспомнил Роув.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев в адрес Украины. Так, он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло.