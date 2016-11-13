Трамп назвал своими приоритетами создание рабочих мест, миграционную политику и здравоохранение

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Дональд Трамп очертил "фронт задач" на посту президента США.

Трамп очертил свои приоритеты на посту президента США Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что приоритетами его работы станет создание рабочих мест "по-серьезному" (big-league - любимое выражение Трампа для обозначения высокого результата ), усиление действенности миграционного законодательства в стране и реформа системы здравоохранения .

"Перед нами целый фронт задач. Мы будем мощно работать по вопросу миграции, здравоохранения и мы займемся созданием рабочих мест, рабочих мест по-серьезному", - заявил Трамп после встреча в Конгрессе со спикером Палаты представителей республиканцем Полом Райаном и лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнелом.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста, планирует ли он выполнить обещание обратиться в Конгресс с предложением запретить въезд в США мусульманам.

Как ранее писало издание The Economist, Америка проголосовала не так за смену партии, как за смену режима. "на фоне общественного недовольства. Частично его усилило то, что простые американцы не чувствуют богатства своей страны на себе",- говорилось в статье.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".