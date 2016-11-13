Топ Новости
<
>

Трамп назвал своими приоритетами создание рабочих мест, миграционную политику и здравоохранение

13 ноября в 10:39

Дональд Трамп очертил "фронт задач" на посту президента США.

Трамп1_5
Трамп очертил свои приоритеты на посту президента США
Flickr/ Gage Skidmore
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что приоритетами его работы станет создание рабочих мест "по-серьезному" (big-league - любимое выражение Трампа для обозначения высокого результата ), усиление действенности миграционного законодательства в стране и реформа системы здравоохранения .

"Перед нами целый фронт задач. Мы будем мощно работать по вопросу миграции, здравоохранения и мы займемся созданием рабочих мест, рабочих мест по-серьезному", - заявил Трамп после встреча в Конгрессе со спикером Палаты представителей республиканцем Полом Райаном и лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнелом.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста, планирует ли он выполнить обещание обратиться в Конгресс с предложением запретить въезд в США мусульманам.

Читайте также: Трамп спешит провести телефонный разговор c Путиным после получения от него "чудесного" письма
Как ранее писало издание The Economist, Америка проголосовала не так за смену партии, как за смену режима. "Трамп пришел к власти на фоне общественного недовольства. Частично его усилило то, что простые американцы не чувствуют богатства своей страны на себе",- говорилось в статье.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

 

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".

По материалам: Голос Америки (Українська служба)
Читайте также
Тэги Трамп США миграция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости