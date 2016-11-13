Трамп назвал своими приоритетами создание рабочих мест, миграционную политику и здравоохранение

Дональд Трамп очертил "фронт задач" на посту президента США.
"Перед нами целый фронт задач. Мы будем мощно работать по вопросу миграции, здравоохранения и мы займемся созданием рабочих мест, рабочих мест по-серьезному", - заявил Трамп после встреча в Конгрессе со спикером Палаты представителей республиканцем Полом Райаном и лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнелом.
При этом Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста, планирует ли он выполнить обещание обратиться в Конгресс с предложением запретить въезд в США мусульманам.
Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.
Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".Голос Америки (Українська служба)