Трамп назвал симпатию Путина своим "преимуществом" - The Guardian

Он заверил, что не будет мягче к России, чем Клинтон.

Трамп не верит в лояльность Путина. Flickr/ Gage Skidmore

По мнению, то, что президент России Владимир Путин хвалит его, - это "преимущество" в его руках.

Как сообщает The Guardian, об этом следующий президент США сказал на пресс-конференции, которую он созвал из-за появления в СМИ информации о наличии в России компромата на него. По мнению Трампа, ничего такого у Москвы нет, ведь "если что-то было, они бы это уже обнародовали".

На вопрос журналистов, как он относится к тому, что Путин пытался поспособствовать его победе, Трамп ответил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как преимущество, а не лояльность, потому что у нас ужасные отношения с Россией", - сказал Трамп.

"Вы действительно верите, что Хиллари была бы жестче к Путину, чем я? Хоть кто-то в это действительно верит?" - добавил он.

Ранее сегодня он написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность. В свою очередь, сам Трамп назвал досье "неправдоподобным и считает его "политической охотой ведьм".