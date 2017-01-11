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Трамп назвал симпатию Путина своим "преимуществом" - The Guardian

11 января в 19:18

Он заверил, что не будет мягче к России, чем Клинтон.

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Трамп не верит в лояльность Путина.
Flickr/ Gage Skidmore
По мнению Дональда Трампа, то, что президент России Владимир Путин хвалит его, - это "преимущество" в его руках.

Как сообщает The Guardian, об этом следующий президент США сказал на пресс-конференции, которую он созвал из-за появления в СМИ информации о наличии в России компромата на него. По мнению Трампа, ничего такого у Москвы нет, ведь "если что-то было, они бы это уже обнародовали".

На вопрос журналистов, как он относится к тому, что Путин пытался поспособствовать его победе, Трамп ответил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как преимущество, а не лояльность, потому что у нас ужасные отношения с Россией", - сказал Трамп.

"Вы действительно верите, что Хиллари была бы жестче к Путину, чем я? Хоть кто-то в это действительно верит?" - добавил он.

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Ранее сегодня он написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинностьВ свою очередь, сам Трамп назвал досье "неправдоподобным и считает его "политической охотой ведьм".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Путин Трамп Россия
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