Трамп назвал приоритеты своей работы на посту президента США

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Среди приоритетов нового главы государства нет внешней политики.

В качестве президента США, Трамп будет заниматься нелегальными мигрантами, медициной и рабочими местами

Республиканец, избранный новым президентом США, сосредоточит внимание своей администрации на внутренних проблемах США: нелегальной иммиграции, защите границ, проблемах здравоохранения и экономики.

Как сообщает "Укринформ", об этом он заявил в ходе своего выступления после встречи в Капитолии с действующим президентом США Бараком Обамой 11 ноября.

"Мы будем обращать очень большое внимание на иммиграцию, на границы, мы очень внимательно будем смотреть на сферу здравоохранения, и на рабочие места", - отметил он, говоря о приоритетах своей работы на посту главы государства

Отмечается, что республиканец не стал углубляться в вопросы строительства стены на границе с Мексикой и массовой депортации нелегальных мигрантов, а когда ему задали вопрос по поводу его обещания запретить въезд в страну мусульманам – прервал встречу с журналистами.

Напомним, 10 ноября с официального предвыборного веб-сайта Дональда Трампа удалили некоторые его скандальные заявления. В частности – призыв запретить мусульманам въезд в США и обещание инициировать отмену Парижского климатического соглашения.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.