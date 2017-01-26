Трамп назвал передачу ему ядерных кодов отрезвляющей

Тем не менее, президент уверен в правильности своих поступков.

Трамп сказал, что получение ядерных кодов подействовало на него отрезвляюще whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что момент получения кодов от ядерного оружия был очень отрезвляющим. "Это действительно очень, очень, очень пугающе", – поделился впечатлениями Трамп во время интервью с американским телеканалом ABC

Президент рассказал, что ему сообщили о силе и возможных разрушениях, на которые способно это оружие. И не смотря на то, что он уверен в правильности своих поступков, ядерное оружие остается страшной вещью.

Ранее сообщалось, что демократы могут. Закон позволит ограничить президента только в нанесении ядерного удара первым. При этом он сохраняет за ним право использовать ядерное оружие в ответ на вражескую атаку или при наличии информации, что вражеские ракеты запущены.