Трамп назвал передачу ему ядерных кодов отрезвляющей

Тем не менее, президент уверен в правильности своих поступков.
Президент рассказал, что ему сообщили о силе и возможных разрушениях, на которые способно это оружие. И не смотря на то, что он уверен в правильности своих поступков, ядерное оружие остается страшной вещью.запретить Трампу использовать ядерное оружие первым. Закон позволит ограничить президента только в нанесении ядерного удара первым. При этом он сохраняет за ним право использовать ядерное оружие в ответ на вражескую атаку или при наличии информации, что вражеские ракеты запущены. ZN.UA