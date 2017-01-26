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Трамп назвал передачу ему ядерных кодов отрезвляющей

26 января в 13:26

Тем не менее, президент уверен в правильности своих поступков.

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Трамп сказал, что получение ядерных кодов подействовало на него отрезвляюще
whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп заявил, что момент получения кодов от ядерного оружия был  очень отрезвляющим. "Это действительно очень, очень, очень пугающе", – поделился впечатлениями Трамп во время интервью с американским телеканалом ABC.

Президент рассказал, что ему сообщили о силе и возможных разрушениях, на которые способно это оружие. И не смотря на то, что он уверен в правильности своих поступков, ядерное оружие остается страшной вещью.

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Ранее сообщалось, что демократы могут запретить Трампу использовать ядерное оружие первым. Закон позволит ограничить президента только в нанесении ядерного удара первым. При этом он сохраняет за ним право использовать ядерное оружие в ответ на вражескую атаку или при наличии информации, что вражеские ракеты запущены.

По материалам: ZN.UA
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Тэги оружие Трамп ядерное США
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