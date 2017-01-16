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Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму

16 января в 02:32

По мнению избранного президента США, страны-участницы не финансируют Альянс надлежащим образом.

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70-летний Трамп считает НАТО устаревшим, так как Альянсу уже 67 лет
Flickr/ Gage Skidmore
Избранный президент США Дональд Трамп усомнился в возможностях НАТО эффективно противостоять международному терроризму.

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы", – заявил Трамп в интервью британскому изданию The Times, опубликованном в воскресенье, 15 января.

Будущий президент США назвал Альянс устаревшим, мотивировав свою позицию тем, что он был основан "много лет назад".

По мнению избранного президента США, страны-участницы не финансируют НАТО надлежащим образом, и он не может эфффективно бороться с международным терроризмом.

При этом Трамп заверил, что Альянс очень важен для него.

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Ранее президент  США Барак Обама сообщил о приверженности Дональда Трампа обязательствам Соединенных Штатов в рамках НАТО.

 "В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", – заявил Обама после встречи с Трампом в Белом доме 14 ноября.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, в свою очередь, заверил, что отношения США с союзниками по НАТО при президенте Трампе не потерпят изменений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп НАТО США
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