Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму

По мнению избранного президента США, страны-участницы не финансируют Альянс надлежащим образом.

70-летний Трамп считает НАТО устаревшим, так как Альянсу уже 67 лет Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент СШАусомнился в возможностях НАТО эффективно противостоять международному терроризму.

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы", – заявил Трамп в интервью британскому изданию The Times, опубликованном в воскресенье, 15 января.

Будущий президент США назвал Альянс устаревшим, мотивировав свою позицию тем, что он был основан "много лет назад".

По мнению избранного президента США, страны-участницы не финансируют НАТО надлежащим образом, и он не может эфффективно бороться с международным терроризмом.

При этом Трамп заверил, что Альянс очень важен для него.

Ранее президент США Барак Обама сообщил о приверженности Дональда Трампа обязательствам Соединенных Штатов в рамках НАТО.

"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", – заявил Обама после встречи с Трампом в Белом доме 14 ноября.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, в свою очередь, заверил, что отношения США с союзниками по НАТО при президенте Трампе не потерпят изменений.