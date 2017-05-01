Трамп назвал лидера КНДР "толковым парнем"

По словам американского президента, Ким Чен Ыну удалось удержать власть среди "жестких людей".

Тамп похвалил Ким Чен Ына, но отметил необходимость менять политику по отношению к Северной Корее

Американский президент Дональд Трамп назвал лидераКим Чен Ына "толковым парнем". По словам Трампа, северокорейский лидер получил власть в очень юном возрасте и смог ее удержать, несмотря на окружение "жесткими людьми", сообщает американский канал CBS

При этом Трамп подчеркнул, что политику по отношению к Северной Корее нужно менять на более жесткую. По словам президента администрации Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона вели неправильную политику по отношению к КНДР.

Ранее сообщалось, что президент СШАоднако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.