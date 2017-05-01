Топ Новости
<
>

Трамп назвал лидера КНДР "толковым парнем"

1 мая в 10:41

По словам американского президента, Ким Чен Ыну удалось удержать власть среди "жестких людей".

Трамп1
Тамп похвалил Ким Чен Ына, но отметил необходимость менять политику по отношению к Северной Корее
Американский президент Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "толковым парнем". По словам Трампа, северокорейский лидер получил власть в очень юном возрасте и смог ее удержать, несмотря на окружение "жесткими людьми", сообщает американский канал CBS.

При этом Трамп подчеркнул, что политику по отношению к Северной Корее нужно менять на более жесткую. По словам президента администрации Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона вели неправильную политику по отношению к КНДР.

Читайте также: КНДР запустила 75 баллистических ракет при Ким Чен Ыне
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги президент Трамп Корея КНДР США
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...