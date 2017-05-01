Трамп назвал лидера КНДР "толковым парнем"

По словам американского президента, Ким Чен Ыну удалось удержать власть среди "жестких людей".
При этом Трамп подчеркнул, что политику по отношению к Северной Корее нужно менять на более жесткую. По словам президента администрации Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона вели неправильную политику по отношению к КНДР.
Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".
Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.ZN.UA