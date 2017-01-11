Трамп назвал информацию о российском компромате на него выдумкой - The Guardian

Будущий президент в очередной раз отверг любые связи с Россией.

Трамп жестко отреагировал на информацию о российском компромате. Flickr/Gage Skidmore

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о том, что в руках России может быть компромат на него.

На своей странице в Twitter, республиканец подчеркнул, что считает информацию американских спецслужб о существовании компромата ненастоящей, потому что так сказала Москва. При этом он, списал появление таких новостей на желание политических оппонентов навредить ему с помощью "фальшивых новостей".

"Разведывательные агентства должны были бы недопустить, чтобы такие фальшивые новости "просочились". Последняя попытка ударить по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?" - написал Трамп в Twitter.

Тем временем, пресс-секретарь Трампа Келлиенн Конуэй назвала информацию о существовании компромата "выдумкой". И обвинила американские спецслужбы в том, что они якобы не сообщили все детали о компромате самому Трампу, а вместо этого позволили им просочиться в прессу.

Ранее в СМИ появилась информация о наличии у руководства России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Позже издание BuzzFeed соответсвующее опубликовало досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6.

Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность. В свою очередь, сам Трамп назвал досье "неправдоподобным и считает его "политической охотой ведьм".