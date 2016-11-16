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Трамп назвал имена кандидатов на должности министров финансов и торговли США

16 ноября в 03:23

Новоизбраный президент планирует назначить на должности глав минфина и минторга экс-банкира и миллиардера.

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Трамп продолжает подбор кандидатов на ключевые должности
Flickr/ Gage Skidmore
Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает подыскивать кандидатов на ключевые государственные должности. Так, он рассматривает кандидатуры Стивена Мнучина на пост министра финансов и Уилбура Росса на пост министра торговли, сообщил в Twitter американский миллиардер Карл Айкан, ссылаясь свой на разговор с Трампом.

"Говорил с @realDonaldTrump. Стив Мнучин и Уилбур Росс рассматриваются на минфин и минторг. Оба будут прекрасным выбором", — сообщил Айкан. 

Мнучин — бывший банкир в инвестбанке Goldman Sachs, Росс - инвестор-миллиардер, занимается инвестициями в металлургическую и угольную индустрию, а также в отрасль коммуникаций. Является экономическим советником Трампа. 

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Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.  

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги США президент министр Трамп финансы
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