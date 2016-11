Трамп назвал имена кандидатов на должности министров финансов и торговли США

Новоизбранный президент СШАпродолжает подыскивать кандидатов на ключевые государственные должности. Так, он рассматривает кандидатуры Стивена Мнучина на пост министра финансов и Уилбура Росса на пост министра торговли, сообщил в Twitter американский миллиардер Карл Айкан, ссылаясь свой на разговор с Трампом.

"Говорил с @realDonaldTrump. Стив Мнучин и Уилбур Росс рассматриваются на минфин и минторг. Оба будут прекрасным выбором", — сообщил Айкан.

1/2 Spoke to @realDonaldTrump. Steve Mnuchin and Wilbur Ross are being considered for Treasury and Commerce. Both would be great choices.