Трамп назвал имена кандидатов на должности министров финансов и торговли США

Новоизбраный президент планирует назначить на должности глав минфина и минторга экс-банкира и миллиардера.

Трамп продолжает подбор кандидатов на ключевые должности Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент СШАпродолжает подыскивать кандидатов на ключевые государственные должности. Так, он рассматривает кандидатуры Стивена Мнучина на пост министра финансов и Уилбура Росса на пост министра торговли, сообщил в Twitter американский миллиардер Карл Айкан, ссылаясь свой на разговор с Трампом.

"Говорил с @realDonaldTrump. Стив Мнучин и Уилбур Росс рассматриваются на минфин и минторг. Оба будут прекрасным выбором", — сообщил Айкан.

1/2 Spoke to @realDonaldTrump. Steve Mnuchin and Wilbur Ross are being considered for Treasury and Commerce. Both would be great choices. — Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) 15 листопада 2016 р.

Мнучин — бывший банкир в инвестбанке Goldman Sachs, Росс - инвестор-миллиардер, занимается инвестициями в металлургическую и угольную индустрию, а также в отрасль коммуникаций. Является экономическим советником Трампа.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".