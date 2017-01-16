Трамп назвал ЕС "инструментом" Германии и сравнил Меркель с Путиным - FT

Победитель на выборах сделал несколько жестких реплик относительно Берлина за несколько дней до своей инаугурации.

Трамп перед инаугурацией сделал несколько жестких реплик про Германию. Flickr/Michael Vadon

убежден, что другие страны ЕС последуют примеру Великобритании и покинут союз, который он назвал "инструментом Германии".

Об этом сообщает Financial Times. Трамп также заявил, что его доверие к канцлеру Ангеле Меркель "может просуществовать не долго". При этом он приравнял ее к президенту России Владимиру Путину как лидеру, который потенциально может стать проблемным союзником.

"Я думаю, что другие тоже покинут союз. Убежден, сохранить его будет не так просто, как большинство думает. И если поток беженцев в разные части Европы продолжится, будет тяжело сохранить ЕС, потому что людям это не нравится", - сказал Трамп.

"Посмотрите на ЕС и Германию. На самом деле он инструмент Германии. Думаю, по этому Великобритания поступила разумно, оставив его", - добавил он.

Также Трамп пригрозил немецким автопроизводителям, пообещав, что они столкнутся с высокими таможенными сборами, если не будут производить свои автомобили на территории США.

"Я скажу BMW, что если они построят завод в Мексике и захотят продавать машины в США, не платя 35% налога, то им нестоит и мечтать. Если они хотят строить машины на экспорт, я желаю им успеха. Но они будут платить налог в размере 35% за каждую машину, экспортируемую в США. Я хочу сказать, что им стоит построить завод в США", - сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму. По мнению избранного президента США, это то, что страны-участницы не финансируют НАТО должным образом. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, в свою очередь, заверил, что отношения США с союзниками по НАТО при президенте Трампе не потерпят изменений.