Трамп назначит ответственным за кибербезопасность экс-помощника Буша-младшего

Новый советник Трампа создаст национальную доктрину по кибербезопасности.
"Мы должны работать над созданием национальной доктрины по кибербезопасности, которая отражала бы нужды свободных рынков, частной конкуренции и важной, но ограниченной роли правительства в создании и обеспечении верховенства права ... и основополагающие принципы свободы", - сказал Боссерт в заявлении.
Как сообщило издание The Washington Post, администрация президента США Барака Обамы разрабатывает комплекс мер в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. По словам чиновников, меры будут включать в себя как экономические санкции, так и дипломатическое осуждение действий России.ZN.UA