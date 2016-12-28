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Трамп назначит ответственным за кибербезопасность экс-помощника Буша-младшего

28 декабря в 09:47

Новый советник Трампа создаст национальную доктрину по кибербезопасности.

Том Боссерт
Том Боссерт разработает доктрину по кибербезопасности
Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта своим советником по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, передает агентство Reuters

"Мы должны работать над созданием национальной доктрины по кибербезопасности, которая отражала бы нужды свободных рынков, частной конкуренции и важной, но ограниченной роли правительства в создании и обеспечении верховенства права ... и основополагающие принципы свободы", - сказал Боссерт в заявлении. 

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Как сообщило издание The Washington Post, администрация президента США Барака Обамы разрабатывает комплекс мер в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. По словам чиновников, меры будут включать в себя как экономические санкции, так и дипломатическое осуждение действий России.

По материалам: ZN.UA
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Тэги кибервойна Трамп США доктрина
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