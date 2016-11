Трамп назначил министром транспорта США женщину азиатского происхождения

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил министром транспорта в своей администрации Элейн Лан Чао, экс-министра труда Соединенных штатов.

О назначении Дональд Трамп написал в своем Twitter.

'President-Elect Donald J. Trump Nominates Elaine Chao as Secretary of the Department of Transportation'https://t.co/5FMGdhAZxB