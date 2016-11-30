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Трамп назначил министром транспорта США женщину азиатского происхождения

30 ноября в 04:06

Элейн Чао была министром труда США при Буше-младшем.

Чао
Трамп назначил министром уроженку Тайваня
wikipedia
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил министром транспорта в своей администрации Элейн Лан Чао, экс-министра труда Соединенных штатов.

О назначении Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Уроженка Тайваня Чао работала министром труда США при Джордже Буше-младшем, занимала этот пост в 2001 – 2009 годах.

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Ранее сообщалось, что Трамп в процессе формирования новой администрации предложил должности в правительстве трем женщинам,  которые являются детьми мигрантов. 

Подробнее о возможном составе президентской администрации читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги США Трамп министр администрация президент женщина
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