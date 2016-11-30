Трамп назначил министром транспорта США женщину азиатского происхождения

Элейн Чао была министром труда США при Буше-младшем.
О назначении Дональд Трамп написал в своем Twitter.
'President-Elect Donald J. Trump Nominates Elaine Chao as Secretary of the Department of Transportation'https://t.co/5FMGdhAZxB— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2016 г.
Уроженка Тайваня Чао работала министром труда США при Джордже Буше-младшем, занимала этот пост в 2001 – 2009 годах.
Ранее сообщалось, что Трамп в процессе формирования новой администрации предложил должности в правительстве трем женщинам, которые являются детьми мигрантов.
Подробнее о возможном составе президентской администрации читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA