Трамп намерен сократить персонал в ЦРУ

Избранный президент США планирует сокращение персонала в ЦРУ и реструктуризацию в офисе Нацразведки.
В частности, обсуждается сокращение персонала в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии, а также - штатных единиц, работающих на ЦРУ в разных странах. "Все они (агентства, - ред.) должны быть упрощены. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентств и их взаимодействии между собой", - сообщил источник. В самом разведывательном управлении отказались комментировать данную информацию.
Как сообщалось, Трамп получил доступ к информации разведки США вскоре после объявления результатов выборов президента США в ноябре 2016 года.РБК-Украина