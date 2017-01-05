Трамп намерен сократить персонал в ЦРУ

Избранный президент США планирует сокращение персонала в ЦРУ и реструктуризацию в офисе Нацразведки.

Трамп считает, что разведка слишком раздута

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Национальная разведка США слишком "раздута и политизирована" в связи с чем планирует сокращение персонала в офисах разведывательных структур. В связи с этим Трамп изучает возможность реструктуризации Офиса директора Национальной разведки США. Также советники избранного президента разрабатывают план реформы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, пишет "РБК-Украина".

В частности, обсуждается сокращение персонала в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии, а также - штатных единиц, работающих на ЦРУ в разных странах. "Все они (агентства, - ред.) должны быть упрощены. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентств и их взаимодействии между собой", - сообщил источник. В самом разведывательном управлении отказались комментировать данную информацию.

Как сообщалось, Трамп получил доступ к информации разведки США вскоре после объявления результатов выборов президента США в ноябре 2016 года.