Трамп наконец признал причастность России к кибератакам против США

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Но он все равно отрицает, что Москва помогла ему победить на выборах.

Трамп признал, что Россия сломала сеть Демократической партии.

Победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Он объявил, что встретился с представителями разведывательных управлений США, работу которых уважает и ценит.

"Несмотря на то, что Россия, Китай и другие страны, внешние группы и люди постоянно пытаются взломать кибер-инфраструктуру наших правительственных институтов, бизнеса и организаций включительно с Демократическим национальным комитетом, это абсолютно не повлияло на результат выборов", - заявил Трамп.

Он также добавил, что американское правительство, организации и бизнес должны дать жесткое отпор, чтобы остановить кибератаки. Он пообещал, что назначит специальную команду для разработки плана, который должен быть готов в течение 90 дней с момента начала президентства Трампа.

Сегодня разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.