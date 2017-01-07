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Трамп наконец признал причастность России к кибератакам против США

7 января в 11:16

Но он все равно отрицает, что Москва помогла ему победить на выборах.

Трамп
Трамп признал, что Россия сломала сеть Демократической партии.
Победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Он объявил, что встретился с представителями разведывательных управлений США, работу которых уважает и ценит.

"Несмотря на то, что Россия, Китай и другие страны, внешние группы и люди постоянно пытаются взломать кибер-инфраструктуру наших правительственных институтов, бизнеса и организаций включительно с Демократическим национальным комитетом, это абсолютно не повлияло на результат выборов", - заявил Трамп.

Он также добавил, что американское правительство, организации и бизнес должны дать жесткое отпор, чтобы остановить кибератаки. Он пообещал, что назначит специальную команду для разработки плана, который должен быть готов в течение 90 дней с момента начала президентства Трампа.

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Сегодня разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп кибервойна Россия выборы США
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