Трамп начал говорить о Третьей мировой войне не просто так – WP

Кандидат-республиканец повторяет российскую пропаганду чуть ли не с начала своей кампании.

Трапм повторяет российскую пропаганду, которой Кремль готовит россиян к более масштабным войнам.

В марте 2014 года, после того, каквторглась в Крым, российские государственные СМИ начали описывать ситуацию в мире в строгих тонах. Дмитрий Киселев в эфире одного из телеканалов назвал Россию "единственной страной, которая способна превратить США в радиоактивный пепел".

На фоне радиоактивных облаков в виде "гриба" и пульсирующих ядерных мишеней, российский пропагандист зловеще говорил о том, как седеет президент Барак Обама, добавляя, что это, конечно, может быть "совпадением", а также о росте депрессии в Белом доме, который действительно боится начала ядерной войны в любой момент.

Об этом на страницах Washington Post пишет Энн Эплбаум. И вот сейчас, в октябре 2016 года, Киселев, который возглавляет российское государственное информационное агентство, снова взялся за свои ядерные разговоры.

"У наглого поведения против России есть ядерное измерение", - сказал пропагандист в эфире 9 октября, снова используя фото Обамы в программе.

Он говорил, что отношения между США и Россией "радикально изменились", и прибавил угрозу: "Москва будет реагировать на любое вмешательство США в Сирии и ядерная ответ не исключен. Если это произойдет однажды, каждому стоит знать, где ближайшее бомбоубежище. Лучше его найти сейчас", - посоветовал Киселев россиянам.

Какое же различие между двумя ядерными угрозами в российской пропаганде, между которыми два года? Первый раз правительство и общественность США отвергли российскую ядерную риторику. Но сейчас угроза прозвучала совсем иначе.

"Мы посреди отвратительной предвыборной президентской кампании. Что важнее, у нас есть республиканский кандидат, который нагло повторяет пропаганду, которую распространяют российские государственные СМИ. Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон и Барак Обама "основали ИГИЛ", и именно такое же заявление напрямую сделало российское информагентство "Спутник". Он также поддержал новую конспирологическую теорию о том, что Google скрывает плохие новости о Хиллари Клинтон". Трамп сказал это вскоре после того, как "Спутник" породил эти сплетни", - говорится в статье. И вот Трамп стал повторять угрозы, озвученные Киселевым.

"Все закончится Третьей мировой войной, если мы будем слушать Хиллари Клинтон", - сказал республиканец на этой неделе.

Как и Киселев, Трамп также отметил, что Россия использует ядерное оружие, если Клинтон победит: "Россия – ядерное государство, но это государство, где ядерное оружие используют против стран, которые только говорят".

Почему российские СМИ прибегают к такой угрожающей риторики? И почему Трамп ее повторяет? По мнению автора, мотивы российского режима не трудно понять: он хочет напугать россиян. Экономика слабее, чем раньше, а с помощью Владимира Путина стандарты жизни стремительно ухудшаются. Правящая клика, которая сохраняет власть в своих руках благодаря насилию и коррупции, нервничает, поэтому она использует монополию в прессе, чтобы напугать людей, сказав им: Только Путин может защитить вас от агрессии США.

Российский режим, безусловно, хочет напугать и Запад, заставив покинуть Сирию. Если США и Европа признают поражение, Россия сможет свободно спасать Башара аль-Асада, используя те же методы и "решения", что и в Чечне десять лет назад, убивая сотни тысяч людей, уничтожая города и все политические альтернативы, укрепляя пророссийского диктатора. А до того, она пожинает плоды от войны, увеличивая поток беженцев в Европу, сея политический и экономический хаос, которые служат интересам Москвы.

Россия также заинтересована в результатах американских выборов. С прошлого лета, когда российские хакеры пытались подорвать Национальную демократическую конвенцию публикацией похищенных электронных писем, стало понятно, что Россия хотела бы увидеть республиканского кандидата в Белом доме, поскольку он тот, кто постоянно хвалил режим Путина и негативно высказывался о союзниках Америки. Одна из политических технологий предполагает, что избирателей можно заставить голосовать за авторитарного кандидата с помощью страха и истории. И почти ничего не стоит создать эти страх и истерию в США. Метод может не сработать, но если сработает, принесет большую пользу.

И есть еще один вероятный мотив. Не зависимо от того, какими будут результаты выборов 8 ноября, период политической неопределенности все же начнется: понадобятся месяцы на переход власти, смену администрации Белого дома, не исключено, что Трамп устроит насильственный хаос.

"Это может оказаться замечательным моментом для большого наступления России: для захвата территорий в Украине, нападения на страны Балтии или значительно большей интервенции на Ближнем Востоке. Все, что только возможно, чтобы "проверить" нового президента", - пишет Эплбаум.

Она предполагает, что Путин нужно подготовить россиян к значительно большим войнам и убедить, что никто в мире не сможет его остановить. Ему нужно правильно настроить своих генералов и солдат, чтобы они были готовы идти воевать. Ядерная риторика всегда помогала привлечь внимание. И сейчас она тоже сыграла эту роль.

Недавно в интервью Financial Times Друг Путина Сергей Иванов объявил, что новая холодная война уже идет. По его словам, в Москве оскорблены "антироссийской риторикой", которая звучала во время избирательной кампании в США. Однако, Кремль надеется, что "американский прагматизм возьмет верх". При этом он подчеркнул, что ядерные угрозы, которые звучат из Москвы - это "шум", и обеим сторонам хватит мудрости не развязывать ядерную войну.

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от советского "величия". У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского Союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

В свою очередь, бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданской позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет,сегодняшние вызовы более неконтролированные.