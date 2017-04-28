Трамп может встретиться с Путиным после саммита G7 - Bloomberg

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Впрочем, эксперты советуют не ждать от этой встречи больших результатов.

Трамп может встретиться с Путиным после саммита G7.

Россия и США готовят встречу президентов, которая может произойти еще до того, как они оба отправятся на саммит G20 в Германии.

Об этом, как сообщает Bloomberg, сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Идет подготовка. Вопрос о том, совпадут ли графики обоих лидеров, открыт. Пока четкого понимания в этом плане нет", - сказал он.

Трамп 25 мая посетит Брюссель, где примет участие в саммите стран НАТО. Он также планирует присоединиться к лидерам G7 в Италии, встреча которых состоится 26-27 мая. И только после этого Трамп может отправиться в другую европейскую страну, чтобы встретиться с Путиным. Издание сообщает, что обсуждение этого вопроса началось в начале апреля, после визита Госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву.

Российский политолог из Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей считает, что "существуют большие шансы" того, что президенты России и США наконец проведут первую беседу с глазу на глаз.

"Но эта встреча будет лишь прощупуванням друг друга, серьезных обсуждений не будет", - убежден он.

Сегодня стало известно, что Меркель встретится с Путиным второго мая в Сочи. Стороны намерены обсудить актуальные вопросы международной политики", среди которых конфликт в Украине и Сирийская война.