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Трамп может промолчать о Крыме и добиваться возвращения Донбасса Украине – The National Interest

18 ноября в 13:54

Юристы предложили три шага политики в отношении Украины для новой администрации в Белом доме.

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Трамп может договориться с Путиным, что статус Крыма будет таким же, как и у стран Балтии во времена их оккупации СССР.
Flickr/Michael Vadon
Зловещий конфликт в Украине, который может перерасти в целую катастрофу, станет одним из самых высоких приоритетов для администрации нового президента США Дональда Трампа.

Аннексия Крыма и агрессия России в Донбассе стали вопиющим нарушением международных законов. Эти российские действия подорвали американо-российские отношения, которые сейчас стали худшими со времен Холодной войны. Все конструктивные диалоги были сорваны.

Во время кампании Трамп обещал, что, став президентом, он будет вести дела с Владимиром Путиным и его окружением, полагаясь на свои дипломатические способности, приобретенные за карьеру в бизнесе.

"Мы убеждены, что настало время для Трампа воспользоваться неожиданностью своей победы на выборах и подойти к Путину с предложениями, которые изменят ситуацию и смогут обеспечить деэскалацию украинского кризиса, так же как и заложить фундамент для восстановления отношений между США и Россией. Альтернативный вариант – продолжение нынешней политики - приведет лишь к дальнейшей дестабилизирующей риторики, дорогого и опасного наращивания вооружений с обеих сторон и усиление военной конфронтации между НАТО и Россией", - пишут The National Interest юристы Джефри Барт, Джеймс Гитч, Питер Петтіибон и Томас Шиллинглоу, которые на протяжении последних десятилетий работать в Украине и России.

Они отмечают, что администрация Трампа может легко осудить предыдущую политику США, которую Владимир Путин и его окружение считают угрожающей для национальных интересов России. В частности, это касается расширения НАТО на восток после Холодной войны, а также всех инициатив США во времена президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Операции в Косово, Ираке и Ливии, а также "цветные революции" в бывших советских республиках в глазах Путина были напрямую или косвенно нацелены против режима в Москве. Кроме того, Путин оправдал оккупацию Крыма тем, что якобы Украина могла вступить в НАТО.

Во время кампании Трамп заявлял о намерении построить совершенно новые отношения с Россией. И вопрос Украины должен стать первым на повестке дня. Авторы статьи предлагают новому президенту взять за основу три важные шаги.

Во-первых, Запад и Россия должны "согласиться не соглашаться" со статусом Крыма на неопределенный срок. Так, к примеру, в дипломатическом мире рассматривали три страны Балтии с 1940 года, когда их оккупировал СССР. Вряд ли это можно назвать элегантным или удовлетворительным решением, но, по крайней мере, оно отражает реальность.

Во-вторых, обе стороны должны согласиться с сохранением статус-кво Донбасса как части Украины и добиться продолжительного перемирия.

В-третьих, США, Европа, Украина и Россия должны вместе оценить и создать совместный пакет помощи для экономического восстановления Украины. Это должно быть согласовано на уровне министров иностранных дел. Предпосылкой для создания фонда помощи должно стать общее понимание, что политически и экономически стабильная Украина в долгосрочных интересах всех сторон включительно с Россией. Работа над уточнением "деталей" в формулировках этого пакета помощи может создать плоскость, в которой стороны могут рассматривать другие сложные политические проблемы. По мнению авторов, именно новая администрация в Вашингтоне должна выступить с таким предложением. Ведь так можно подать сигнал, что Путина игнорировать не будут и новая команда хочет работать с ним над восстановлением конструктивных отношений.

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Украине придется передать миллиарды долларов экономической помощи, однако все выплаты должны быть жестко проконтролированы. Средства должны пойти на восстановление инфраструктуры служб, на выплаты компенсаций десяткам тысяч переселенцам и мирным жителям, чьи дома и финансовое положение пострадали. Преимуществом такого подхода будет то, что каждая сторона может разработать свою собственную формулу выплат и решить самостоятельно, сколько и на что она считает нужным потратить денег. Таким образом, каждый сможет заявить о своем "успехе".

Украина может рассматривать средства от России как косвенную "репарацию" за оккупацию Крыма и разрушение городов в Донбассе. Москва же может рассматривать такие затраты как капиталовложения в создание надежного торгового партнера. По мнению авторов, статус Украины в отношениях с Евросоюзом может подождать дальнейшего развития событий. Нынешние лидеры в России и США имеют очень разные взгляды на свои национальные интересы. Но так же было и во времена Холодной войны.

Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия Путин Крым отношения Донбасс Трамп
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