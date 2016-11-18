Трамп может промолчать о Крыме и добиваться возвращения Донбасса Украине – The National Interest

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Юристы предложили три шага политики в отношении Украины для новой администрации в Белом доме.

Трамп может договориться с Путиным, что статус Крыма будет таким же, как и у стран Балтии во времена их оккупации СССР. Flickr/Michael Vadon

Зловещий конфликт в Украине, который может перерасти в целую катастрофу, станет одним из самых высоких приоритетов для администрации нового президента США

Аннексия Крыма и агрессия России в Донбассе стали вопиющим нарушением международных законов. Эти российские действия подорвали американо-российские отношения, которые сейчас стали худшими со времен Холодной войны. Все конструктивные диалоги были сорваны.

Во время кампании Трамп обещал, что, став президентом, он будет вести дела с Владимиром Путиным и его окружением, полагаясь на свои дипломатические способности, приобретенные за карьеру в бизнесе.

"Мы убеждены, что настало время для Трампа воспользоваться неожиданностью своей победы на выборах и подойти к Путину с предложениями, которые изменят ситуацию и смогут обеспечить деэскалацию украинского кризиса, так же как и заложить фундамент для восстановления отношений между США и Россией. Альтернативный вариант – продолжение нынешней политики - приведет лишь к дальнейшей дестабилизирующей риторики, дорогого и опасного наращивания вооружений с обеих сторон и усиление военной конфронтации между НАТО и Россией", - пишут The National Interest юристы Джефри Барт, Джеймс Гитч, Питер Петтіибон и Томас Шиллинглоу, которые на протяжении последних десятилетий работать в Украине и России.

Они отмечают, что администрация Трампа может легко осудить предыдущую политику США, которую Владимир Путин и его окружение считают угрожающей для национальных интересов России. В частности, это касается расширения НАТО на восток после Холодной войны, а также всех инициатив США во времена президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Операции в Косово, Ираке и Ливии, а также "цветные революции" в бывших советских республиках в глазах Путина были напрямую или косвенно нацелены против режима в Москве. Кроме того, Путин оправдал оккупацию Крыма тем, что якобы Украина могла вступить в НАТО.

Во время кампании Трамп заявлял о намерении построить совершенно новые отношения с Россией. И вопрос Украины должен стать первым на повестке дня. Авторы статьи предлагают новому президенту взять за основу три важные шаги.

Во-первых, Запад и Россия должны "согласиться не соглашаться" со статусом Крыма на неопределенный срок. Так, к примеру, в дипломатическом мире рассматривали три страны Балтии с 1940 года, когда их оккупировал СССР. Вряд ли это можно назвать элегантным или удовлетворительным решением, но, по крайней мере, оно отражает реальность.

Во-вторых, обе стороны должны согласиться с сохранением статус-кво Донбасса как части Украины и добиться продолжительного перемирия.

В-третьих, США, Европа, Украина и Россия должны вместе оценить и создать совместный пакет помощи для экономического восстановления Украины. Это должно быть согласовано на уровне министров иностранных дел. Предпосылкой для создания фонда помощи должно стать общее понимание, что политически и экономически стабильная Украина в долгосрочных интересах всех сторон включительно с Россией. Работа над уточнением "деталей" в формулировках этого пакета помощи может создать плоскость, в которой стороны могут рассматривать другие сложные политические проблемы. По мнению авторов, именно новая администрация в Вашингтоне должна выступить с таким предложением. Ведь так можно подать сигнал, что Путина игнорировать не будут и новая команда хочет работать с ним над восстановлением конструктивных отношений.

Украине придется передать миллиарды долларов экономической помощи, однако все выплаты должны быть жестко проконтролированы. Средства должны пойти на восстановление инфраструктуры служб, на выплаты компенсаций десяткам тысяч переселенцам и мирным жителям, чьи дома и финансовое положение пострадали. Преимуществом такого подхода будет то, что каждая сторона может разработать свою собственную формулу выплат и решить самостоятельно, сколько и на что она считает нужным потратить денег. Таким образом, каждый сможет заявить о своем "успехе".

Украина может рассматривать средства от России как косвенную "репарацию" за оккупацию Крыма и разрушение городов в Донбассе. Москва же может рассматривать такие затраты как капиталовложения в создание надежного торгового партнера. По мнению авторов, статус Украины в отношениях с Евросоюзом может подождать дальнейшего развития событий. Нынешние лидеры в России и США имеют очень разные взгляды на свои национальные интересы. Но так же было и во времена Холодной войны.

Тем временем, республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".