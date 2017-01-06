Трамп может назначить главой нацразведки США 73-летнего экс-сенатора – СМИ

Кандидат характеризуется как опытный политик, но любезный и простой в общении человек.

Трамп определился с кандидатом на главу разведки США ИноСМИ.ru

Избранный президент США Дональд Трамп определился с основным претендентом на долность руководителя Национальной разведки США

Им стал бывший сенатор от штата Индиана Ден Коутс (республиканец). Политику 73 года, он был сенатором шесть лет. До этого, при президенте США Джордже Буше-младшем работал послом Соединенных штатов в Германии, сообщает CNN.

"Коутс понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что у него есть опыт во внешней политике, он любезный, простой в общении человек", - рассказал о кандидате сенатор Ангус Кинг.

Ожидается, что Трамп может объявить о назначении еще до своей инаугурации, которая назначена на 20 января.

Как сообщалось, Трамп получил доступ к информации разведки США вскоре после объявления результатов выборов президента США в ноябре 2016 года.