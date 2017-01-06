Трамп может назначить главой нацразведки США 73-летнего экс-сенатора – СМИ

Кандидат характеризуется как опытный политик, но любезный и простой в общении человек.
Им стал бывший сенатор от штата Индиана Ден Коутс (республиканец). Политику 73 года, он был сенатором шесть лет. До этого, при президенте США Джордже Буше-младшем работал послом Соединенных штатов в Германии, сообщает CNN.
"Коутс понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что у него есть опыт во внешней политике, он любезный, простой в общении человек", - рассказал о кандидате сенатор Ангус Кинг.
Ожидается, что Трамп может объявить о назначении еще до своей инаугурации, которая назначена на 20 января.
Как сообщалось, Трамп получил доступ к информации разведки США вскоре после объявления результатов выборов президента США в ноябре 2016 года.ZN.UA