Трамп может надавить на Россию и Иран ради небольших побед - WP

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президенту США нужна симпатия Конгресса, которую он сможет получить с помощью успехов во внешней политике.

Трампу нужны небольшие победы, чтобы получить поддержку в Конгрессе.

Президент Дональд Трамп станет не первым президентом США, который после неудач во внутренней политике переключился на внешнюю.

Как оказалось, даже небольшие военные действия в Сирии могут сплотить общество вокруг главнокомандующего, особенно если это в американских моральных и прагматических интересах.

Счастье Трампа в том, что демократы и республиканцы готовы действовать совместно на нескольких фронтах. Об этом на страницах лояльной к Демократической партии газеты Washington Post пишет обозреватель Дженнифер Рубин.

Прежде всего то, что Трамп признал факт, что Россия стоит за жестоким режимом в Сирии, может стать возможностью изменить его отношение к Москве. По крайней мере, американский президент уже открыл в себе энтузиазм работать с НАТО, который он больше не называет "устаревшим".

"Если Трамп хочет добиться законодательных побед, ему нужно обратить внимание на санции против России, которые обсуждают в Конгрессе", - пишет обозреватель.

На этой неделе сенатор-республиканец от Огайо Роб Потрман пояснил, что существует межпартийное соглашение относительно политических инструментов, которые США должны использовать для поддержки Украины, сдерживания дальнейшей российской агрессии и защиты американских интересов, в число которых входит сохранение либерального порядка во главе с США. Ведь Россия бросает вызов этому мировому порядку. Санкции - один из таких инструментов на уровне с передачей Украине летального вооружения, чтобы увеличить ее способность защитить себя.

Выступая в Сенате перед назначением на должность Госсекретаря США, Рекс Тиллерсон выразил поддержку такому подходу обеих партий. По мнению Портмана, учитывая все это, Конгресс должен двигаться вперед и утвердить увеличение военного присутствия США в Восточной Европе, а также дать начало скоординированным действиям против российской пропаганды в Украине и других странах Европы. Кроме того, по мнению республиканца, ЕС и США должны заставить Москву заплатить за невыполнение Минских соглашений, а также за нарушение "Будапештского меморандума" и других международных соглашений.

Рубин напоминает, что также с началом президентства Трампа более вызывающе начал себя вести Иран, который продолжает испытывать ракеты, поддерживать режим Башара Асада и боевиков "Хезболлы". Более того, Иран вместе с Россией пытаются подорвать влияние США в Афганистане. "Талибан" снова взял под контроль часть территории в то время, как Москва и Тегеран придают ему поддержку. США не хватает четкой афганской политики.

Обозреватель пишет, что многие в Конгрессе готовы поддержать новые санкции против Ирана за незаконные запуски ракет, поддержку режима Асада и сотрудничество с джихадистами. ЕС может поддержать эту инициативу как проявление возвращения американского лидерства. Во всяком случае, если Трамп согласится ввести санкции, он получит рычаг влияния на Иран и его союзников в России.

Жесткий разговор с Кремлем, который провел Тиллерсон на этой неделе, хорошо восприняли в Америке. Теперь у Госсекретаря есть сильные аргументы в пользу санкций против России и Ирана. Трамп может призвать Конгресс поддержать эту инициативу, а потом пожинать похвалы от парламентариев, которые сейчас не очень лояльны к нему. Так он может получить поддержку Конгресса, которой ему не хватает для воплощения некоторых внутриполитических планов.

Тем временем, издание The Economist писало, что планы Трампа по отношениям с Россией сломались быстрее, чем у предшественников. В первые дни президентства Обама тоже пытался перезагрузить российско-американские отношения. Но к концу его второго срока Россия аннексировала Крым, устроила конфликт в другом регионе Украины и стала на сторону Асада. Трамп, очевидно, запланировал более решительно стратегическое сближение с Россией. Но его усилия разбились значительно быстрее и драматичнее.

Тем временем, лояльное к Демократической партии издание Washington post отметило, что Трамп молчит о роли Путина в Сирии даже после химических атак. Американский президент до сих пор не произнес ни слова критики в адрес российского.